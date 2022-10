PlayStation Plus Extra/Premium – Les nouveaux arrivant d’octobre 2022

Sony continue à mettre à jour la logithèque accessible aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Pour ce mois d’octobre, il y a de quoi faire.

Les abonnés à ces services ont, en plus de leur capacité à jouer en ligne, accès à de nombreux jeux gratuitement téléchargeables ou en cloud gaming. Pour ce mois d’octobre 2022, Sony va proposer les titres suivants pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium :

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition Ultime | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes : Le Crépuscule de l’Arbre du Monde | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Inde | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russie | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

Autant dire que vous aurez de quoi faire ce mois-ci pour vous éclater.

Les abonnés PlayStation Plus Premium auront en plus accès à divers titres classiques :

Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3

Tous ces titres seront accessibles aux abonnés dès le 18 octobre prochain. Il ne vous reste plus qu’à commencer à faire de la place dans votre disque dur ou SSD de votre PS5 ou PS4/Pro.