Découvrez la première demi-heure de Soulstice jusqu’en 4K

Développé par les milanais de Reply Game Studios, ce hack’n slash n’est pas sans rappeler les Bayonetta des japonais de PlatinumGames en plus dark et en moins délirant.

Je vous propose de découvrir la première demi-heure de ce hack’n slash plutôt dark où on va incarner deux soeurs, Briar et Lute. L’une est une guerrière aguerrie tandis que l’autre lui est scotché en tant qu’esprit possédant des pouvoirs mystiques. C’est en jouant sur leur synergie qu’il va falloir progresser dans le monde de Keidas et combattre les Wraiths, des êtres corrompus.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5 en mode performance (oui je sais, je choisis toujours ce mode ^_^). Utilisant l’Unreal Engine, le jeu est assez soigné. En attendant mon test pour bientôt, le jeu est plutôt agréable même si c’est assez old school avec une structure à la Bayonetta ou Devil May Cry et un manque de liberté de la caméra.

Soulstice est disponible sur PS5, XSX/S et PC.