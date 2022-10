Logitech G sort un nouveau volant pour les adeptes de sim racing

Si comme moi vous êtes fan de simulation automobile, vous savez que rien ne vaut un bon volant – et un bon pédalier – pour améliorer vos chronos. Et dans le domaine des accessoires pour les jeux de course, il y en a pour toutes les bourses. Logitech G propose un ensemble luxueux.

Le constructeur suisse lance ainsi son Pro Racing, un ensemble comprenant un volant et des pédales de course. Si on connaissait Logitech déjà pour des volants proposés à des prix disons abordables, cette fois-ci, le constructeur s’attaque au marché du sim racing puisque son ensemble Pro Racing coûte tout de même la bagatelle de 1099€ pour le volant et 389€ pour le pédalier.

Alors qu’a-t-on pour un tel tarif ?

Le volant Pro Racing a été conçu pour satisfaire les pilotes exigeants avec les caractéristiques suivantes :

Conception intuitive du volant – Les boutons et les cadrans sont précisément situés dans un » balayage du pouce « , de sorte que les coureurs n’ont jamais à quitter le volant des mains ou la route des yeux.

– Les boutons et les cadrans sont précisément situés dans un » balayage du pouce « , de sorte que les coureurs n’ont jamais à quitter le volant des mains ou la route des yeux. Palettes de changement de vitesse magnétiques – Conçues avec un système magnétique utilisant des capteurs à effet Hall sans contact et des aimants tactiles supplémentaires, elles procurent une sensation mécanique réaliste qui reproduit avec précision une voiture de course professionnelle, tout en offrant la durabilité nécessaire pour des millions de changements de vitesse.

– Conçues avec un système magnétique utilisant des capteurs à effet Hall sans contact et des aimants tactiles supplémentaires, elles procurent une sensation mécanique réaliste qui reproduit avec précision une voiture de course professionnelle, tout en offrant la durabilité nécessaire pour des millions de changements de vitesse. Palettes à double embrayage – Les palettes analogiques offrent une réponse tactile parfaite pour une variété de fonctions de course. Lorsqu’elles sont configurées en double embrayage, elles offrent l’avantage parfait lors du lancement depuis la grille de départ. Les configurations alternatives comprennent un frein à main et deux axes supplémentaires, de sorte que les pilotes peuvent programmer les palettes en tant qu’accélérateur et frein, permettant un contrôle analogique pour différents pilotes.

– Les palettes analogiques offrent une réponse tactile parfaite pour une variété de fonctions de course. Lorsqu’elles sont configurées en double embrayage, elles offrent l’avantage parfait lors du lancement depuis la grille de départ. Les configurations alternatives comprennent un frein à main et deux axes supplémentaires, de sorte que les pilotes peuvent programmer les palettes en tant qu’accélérateur et frein, permettant un contrôle analogique pour différents pilotes. Affichage des paramètres personnalisables – Quels que soient les besoins des pilotes en termes de paramétrage, ils peuvent facilement configurer les paramètres importants des roues au sein de cinq profils de course embarqués différents.

– Quels que soient les besoins des pilotes en termes de paramétrage, ils peuvent facilement configurer les paramètres importants des roues au sein de cinq profils de course embarqués différents. Fixation à dégagement rapide – Le système de fixation redessiné permet aux utilisateurs de monter et de démonter facilement leur volant sur un bureau, tout en conservant les trous de boulons standard pour ceux qui le montent sur un siège de course.

– Le système de fixation redessiné permet aux utilisateurs de monter et de démonter facilement leur volant sur un bureau, tout en conservant les trous de boulons standard pour ceux qui le montent sur un siège de course. Couple de 11 newton-mètres avec une réponse à latence très faible grâce à son moteur Direct Drive

Le pédalier répond aux caractéristiques suivantes :

Détection de pression – Les pédales enregistrent la force appliquée par le pilote, ce qui permet d’améliorer la mémoire musculaire et d’obtenir la quantité parfaite de puissance de freinage, ce qui améliore la sensation du conducteur et offre des performances de course plus constantes.

– Les pédales enregistrent la force appliquée par le pilote, ce qui permet d’améliorer la mémoire musculaire et d’obtenir la quantité parfaite de puissance de freinage, ce qui améliore la sensation du conducteur et offre des performances de course plus constantes. Pédales personnalisables – Facilement accessibles, elles permettent aux pilotes de régler rapidement la sensation des trois pédales. Les pédales d’embrayage et d’accélérateur peuvent être réglées (plus fermes ou plus souples) à l’aide d’un jeu de ressorts interchangeables et de la pédale de frein via une sélection d’élastomères. Les pédales d’accélérateur et d’embrayage utilisent également des capteurs à effet Hall sans contact, ce qui garantit leur longévité.

– Facilement accessibles, elles permettent aux pilotes de régler rapidement la sensation des trois pédales. Les pédales d’embrayage et d’accélérateur peuvent être réglées (plus fermes ou plus souples) à l’aide d’un jeu de ressorts interchangeables et de la pédale de frein via une sélection d’élastomères. Les pédales d’accélérateur et d’embrayage utilisent également des capteurs à effet Hall sans contact, ce qui garantit leur longévité. Conception modulaire – Chaque pédale peut être déplacée horizontalement pour créer l’espacement parfait pour chaque pilote, et les modules de pédales amovibles facilitent la personnalisation.

Le Logitech G Pro Racing Wheel est disponible en deux versions. L’une est compatible PS5, PS4/Pro et PC. La seconde version est compatible XSX/S, Xbox One/X et PC.