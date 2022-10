Le DualSense Edge sortira en janvier 2023 au prix de… ouch !

Fin août dernier, Sony dévoilait son pad pro gamer nommé DualSense Edge. Aujourd’hui, le constructeur dévoile enfin la date de sortie et son prix comment dirais-je… déconnecté de la réalité.

Je critique rarement la politique tarifaire des compagnies puisqu’elles font ce qu’elles veulent avec leur stratégie commerciale à leurs risques et périls. Au client final de vouloir ou non ouvrir son portefeuille pour acquérir l’objet ou le service en question. Le vote du portefeuille quoi. Mais parfois, il faut bien avouer que les prix semblent parfois éloignés de la réalité et c’est le cas du DualSense Edge.

Donc commençons par le point qui fâche. 240€ pour un pad progamer c’est juste délirant à mon avis. C’est plus de trois fois le prix du DualSense standard et je doute que ça vaille plus de trois fois sa valeur. Lors de l’annonce je pensais que Sony nous le sortirait sous la barre psychologique des 200€ – déjà bien cher mais relativement dans la lignée des manettes concurrentes. Lorsque j’ai appris comme vous le tarif final, j’ai cru avoir la berlue :p

Pour 240€, vous aurez donc :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB tressé

2 capuchons standard

2 capuchons arrondis haut

2 capuchons arrondis bas

2 touches arrière semi-arrondies

2 palettes arrière

Logement du connecteur

Mallette de transport

Je doute que ce soit tous ces petits éléments qui justifient les 240€. Est-ce que les ajouts techniques justifient les 170€ supplémentaires par rapport au DualSense standard ? J’ai un très sérieux doute. S’il s’agissait d’une édition collector ou d’une série limitée, le prix serait sans doute mieux passé en tant qu’objet de collection mais ce n’est pas le cas.

Rappelons donc que le DualSense Edge reprend toutes les fonctionnalités du DualSense standard (retour haptique, gâchettes adaptatives, microphone intégré, etc.). Il ajoute la présence de palettes arrière reprogrammables. On peut ainsi leur affecter n’importe quelle autre bouton ou gâchette du pad. C’est utile dans certains types de jeux comme les FPS ou même les simulations automobiles où on a besoin d’accéder à des fonctions en pleine course. Pour plus de précision dans les commandes, les gâchettes L2 et R2 ont une distance de déplacement réglable. Il sera également possible de régler la sensibilité et la zone morte des sticks et sauvegarder tous vos réglages dans divers profils. En soi, c’est du solide mais rien de foncièrement innovant et qui ne soit déjà proposé par d’autres pads progamer existants notamment sur la PS4 ou les Xbox.

Pour sûr, je suis sûr que le produit sera de qualité. Je tâcherais de vous en proposer un test. Mais je peux d’ores et déjà vous dire qu’à ce tarif là, quiconque de sensé y réfléchira à 10 fois avant de sortir la carte bleue.

6

Alors quand pourra-t-on commencer à réfléchir à cet achat possible? Sony annonce que les précommandes vont débuter dès le 26 octobre prochain sur le site officiel. Le DualSense Edge sera lancé le 26 janvier 2023 pour ceux qui l’auront acheté directement chez Sony. La sortie chez les autres revendeurs est prévu pour le 23 février 2023.

Si vous comptiez l’acheter, il va falloir commencer à économiser ou faire une commande au père Noël en espérant qu’il ne soit pas trop fauché cette année. Vu le contexte actuel…