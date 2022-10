Street Fighter 6 sera jouable au PGW 2022

Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, le Paris Games Week revient cette année. Pour l’occasion, Capcom a prévu de vous permettre d’essayer son futur Street Fighter 6.

J’en vois déjà vouloir réserver leur place pour aller faire un tour au Paris Games Week 2022 qui va se dérouler du 2 au 6 novembre prochain.

Capcom présentera une version jouable de son futur Street Fighter 6. Il suffira d’aller au stand B028 du salon ou sur le stand PlayStation pour aller essayer le jeu. Ce sera l’occasion de voir ce que donne les huit combattants qui seront jouables dans cette version PGW 2022 à savoir Chun-Li, Ryu, Ken, Guile, Luke, Jamie, Juri et Kimberly. Vous pourrez aussi essayer les deux modes de contrôles prévus : le classique et la version moderne permettant un accès plus simple aux débutants.

Et si vous voulez avoir un accès plus rapide à cette démo, visitez le salon avec un cosplay Street Fighter ou tout autre titre Capcom.

Street Fighter 6 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.