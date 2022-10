Konami dévoile le remake de Silent Hill 2

Les rumeurs circulaient dans l’industrie depuis des mois. Konami confirme donc le retour de la saga avec un remake du second épisode.

Pour tout vous avouer, j’avais eu des informations via mes propres sources depuis des mois mais cela manquait de précision mis à part qu’il s’agissait bel et bien d’un remake d’un des épisodes. J’espérais personnellement que Konami ait décidé de s’attaquer à la saga avec le titre originel sorti sur PSone mais l’éditeur nippon a préféré partir avec Silent Hill 2.

Le développement de ce remake – notez que je dis bien remake et pas remaster – a été confié à l’équipe de Bloober Team (Observer, Blair Witch, The Medium). Développé sur l’Unreal Engine 5 et profitant des technologies intégrées comme Lumen et Nanite, ce remake reprend évidemment l’intrigue et le contexte de l’épisode 2 avec le même héros partant dans la ville de Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme pourtant décédée depuis quelques années. Le gameplay va changer un peu puisque la caméra sera juste derrière le héros au niveau de l’épaule à l’instar des remakes Resident Evil. Sur PS5, le jeu puisera dans l’audio 3D pour une plus grande immersion.

Dans la vidéo ci-dessous, vous allez pouvoir juger par vous-même du bond graphique entre le titre sorti à l’époque sur PS2 et ce remake. Autant vous dire que ce petit teaser me donne bien envie de revoir ce titre de fond en comble. Dans l’approche, Konami a opté pour la même stratégie que Capcom avec les remakes de ses Resident Evil 1-2-3 et prochainement 4.

La décision de ce remake a évidemment un rapport avec l’autre annonce du stream de Konami à savoir le nouveau film en préparation par Christophe Gans nommé Return to Silent Hill qui avait déjà réalisé le premier film en 2006. Le film s’inspire de Silent Hill 2. Attendez-vous donc à voir débarquer le film et le jeu dans la même période.

Espérons que l’éditeur nippon se décide aussi à faire des remakes des épisodes 1-3 et 4 de Silent Hill. Croisons les doigts.

L’éditeur et l’équipe de développement a déjà communiqué les configurations PC minimales et recommandées pour profiter du jeu. Les voici :

Configuration minimale

Cette configuration minimale permettrait de jouer en 1080p30 avec des settings en low ou medium

OS: Windows 10 x64

Windows 10 x64 Processeur : Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X Mémoire : 12 GB RAM

12 GB RAM GPU : AMD Radeon™ RX 5700 / NVIDIA® GeForce® GTX 1080

AMD Radeon™ RX 5700 / NVIDIA® GeForce® GTX 1080 DirectX : Version 12

Version 12 Stockage : 50 GB disponible

50 GB disponible Additional Notes: Playing on minimum requirements should enable to play on Low/Medium quality settings in FullHD (1080p) in stable 30 FPS.

Configuration recommandée

Cette configuration recommandée permettrait de jouer en 1080p60 en qualité médium ou 1080p30 en qualité high. Possibilité de jouer en 4K avec des technologies d’upscaling comme le DLSS de Nvidia.

OS : Windows 11 x64

Windows 11 x64 Processeur : Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X Mémoire : 16 GB RAM

16 GB RAM GPU : NVIDIA® GeForce 2080RTX ou AMD Radeon 6800XT

NVIDIA® GeForce 2080RTX ou AMD Radeon 6800XT DirectX: Version 12

Version 12 Stockage : 50 GB disponible

50 GB disponible Additional Notes: Playing on recommended requirements should enable to play on Medium quality settings in 60 FPS or High quality settings in 30 FPS, in FullHD (or 4k using DLSS or similar technology).

Silent Hill 2 est prévu sur PS5 et PC. Pas de date de sortie annoncée mais probablement courant 2023.