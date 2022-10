Découvrez la première heure de Gotham Knights jusqu’en 4K

Comme d’habitude, on vous propose une vidéo de gameplay d’une nouvelle sortie. Pour cette semaine, il s’agit d’une des superproductions les plus attendues à savoir Gotham Knights.

Disponible à partir de demain 21 octobre, ce Gotham Knights part d’un triste postulat : Batman est mort. Il va falloir le remplacer et pour cela, il peut compter sur 4 disciples que son Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood. Jeu d’action/aventure en monde ouvert, vous pourrez incarner chacun des 4 héros comme bon vous semble et tenter de combattre le crime dans un Gotham City visuellement soigné.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 et comme vous pouvez le remarquer il ne tourne qu’en 30 images/seconde (avec quelques glitchs de temps à autre). Malheureusement l’équipe de développement n’a semble-t-il pas pris la peine – ils ont indiqué que cela n’était pas possible même – de proposer un mode performance pour un meilleur framerate. Cela n’affecte pas trop le gameplay même si c’est moins confort en 30 images/seconde. Par contre l’aspect cinématographique y gagne avec cette fréquence d’images.

En bonus, je vous ai mis aussi la version en anglais du début du jeu pour que vous puissiez apprécier le jeu d’acteurs des doublages de la version originale ainsi qu’un héros différent puisque j’ai débuté avec Nightwing sur la VF et Red Hood sur la VO.

Gotham Knights sera disponible dès le 21 octobre 2022 sur PS5, XSX/S, PC et sur Switch via le cloud.