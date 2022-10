Une extension importante arrive pour Steelrising

Le souls-like des frenchies de Spiders a réussi à convaincre un certain nombre de joueurs avec son univers très particulier. Les fans vont pouvoir continuer à l’explorer avec la prochaine extension.

Nacon et Spiders annoncent le lancement le 10 novembre prochain de l’extension Les Secrets de Cagliostro pour son jeu d’action/RPG Steelrising. Cette extension proposera les contenus suivants :

Le niveau de l’Hôpital Saint Louis

1 quête “principale”

5 armes

1 boss

Plusieurs nouveaux ennemis et variations d’ennemis existants

2 nouveaux personnages

Des quêtes secondaires qui inviteront à revisiter certains niveaux

Pour pouvoir découvrir le nouveau contenu, il faudra avoir au préalable terminé le niveau Bastille. La nouvelle quête va permettre de découvrir un mystérieux agent du roi, un certain compte de Cagliostro dans une intrigue sinistre. Il va falloir affronter de nouveaux ennemis et débloquer de nouvelles armes et costumes.

Steelrising est disponible sur PS5, XSX/S et PC. L’extension sera disponible le 10 novembre prochain.