Bethesda prévoit une mise à jour new gen pour son vieux Fallout 4

Pour les fans de la saga Fallout, Bethesda a quelques nouveautés à offrir pour le 25ème anniversaire de la saga. Et l’un des bonus est une mise à jour.

Bethesda Softworks a annoncé ainsi la mise à jour de son vieux Fallout 4 sorti il y a déjà 7 ans sur PS4, Xbox One et PC. Vaut mieux tard que jamais comme on dit.

Avec cette mise à jour prévue donc pour les possesseurs de PS5, XSX/S et même PC, Fallout 4 devrait subir un bon coup de lifting avec un mode performance avec un framerate élevé – on va supposer qu’ils parlent de 60FPS sur consoles. Le jeu gagnera aussi en qualité visuelle grâce à des textures de meilleure qualité pour un affichage 4K digne de ce nom. Les développeurs en profiteront pour corriger divers bugs qui restent encore dans le jeu et ajoute un Creation Club.

Pour le moment aucune date précise de disponibilité de cette mise à jour n’a été donné. On sait tout juste que ça devrait être disponible courant 2023.

Curieusement, cette annonce ne s’applique pas au Fallout 76 plus récent. Allez savoir pourquoi…