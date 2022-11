Nouvelles images et informations pour Theatrhythm Final Bar Line

Les fans de jeux musicaux n’ont pas beaucoup de titres à se mettre sous la dent même si on a eu droit à un récent Taiko No Tatsujin Rhythm Festival de Bandai Namco.

Square Enix avait sorti en 2012 Theatrhythm Final Fantasy qui permettait de jouer en rythme sur de nombreux morceaux de la célèbre saga. Ce titre était sorti sur 3DS ainsi que sur iOS. Depuis, l’éditeur n’avait rien fait de spécial dans le genre jusqu’à ce qu’il annonce Theatrhythm Final Bar Line sur PS4 et Switch.

Largement inspiré du titre de l’époque, Theatrhythm Final Bar Line va proposer des centaines de morceaux à jouer en rythme. La version standard propose pas moins de 385 morceaux. L’édition DX en ajoutera 27 de plus et si vous optez pour les trois seasons pass, vous aurez 90 morceaux supplémentaires pour un total de 502 morceaux soit 167 morceaux de plus que le titre originel sur 3DS. Cela devrait permettre de varier les plaisirs.

Theatrhythm Final Bar Line proposera également divers modes de jeu dont un nouveau nommé Series Quests qui permettra de débloquer des personnages de la saga au fur et à mesure que vous parcourerez 29 titres à l’affilée. D’ailleurs Square Enix annonce un total de 104 personnages de la saga Final Fantasy à découvrir.

Theatrhythm Final Bar Line est prévu sur PS4/Pro et Switch pour le 16 février 2023.