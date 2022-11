La mise à jour gratuite spéciale Coupe du Monde de FIFA 23 disponible la semaine prochaine

Electronic Arts prépare la sortie d’une mise à jour dédiée à la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler au Qatar dans quelques semaines. Ca sera l’occasion pour les fans de défendre leur pays.

Je ne vais pas entrer dans la polémique – totalement justifié cela dit – sur l’absurdité de cette Coupe du Monde plus que controversée. A défaut de vraiment m’y intéresser et avoir l’intention de la suivre – si peu – peut-être que je m’amuserai à la “jouer” sur FIFA 23.

En effet, Electronic Arts a prévu une mise à jour qui sera disponible dès le 9 novembre prochain pour les versions PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Cette mise à jour concerne aussi EA Sports FIFA Mobile. Les joueurs sur mobiles pourront eux bénéficier de cette mise à jour dès le 8 novembre.

La mise à jour va donc vous permettre d’incarner une des 32 nations qualifiées pour cette phase finale et changer le destin de votre équipe préférée. Le mode Tournoi en Ligne permettra même de jouer face à d’autres joueurs en ligne à des match à élimination directe.

Plus encore, EA a prévu un mode Coupe du Monde FIFA Live du 21 novembre au 18 décembre soit pendant toute la durée de l’épreuve. Ce mode uniquement prévu sur FIFA 23 permettre de suivre la coupe du monde avec les rencontres réelles et les compositions d’équipe de chaque match. Vous pourrez prendre part aux matchs et refaire l’histoire en parvenant si possible à modifier le résultat de chaque match.

Un autre mode est également annoncé. Il s’agit du mode Votre FIFA Coupe du Monde de la FIFA (notez la répétition dans l’intitulé ^_^). Dans ce mode, vous pourrez choisir un point de départ parmi les jours de match passés ou à venir et vous lancer dans le tournoi solo qui bénéficiera de la progression réelle de la compétition avec les compositions de départ, les stats de chaque match, le classement du tournoi, etc.

Enfin, et j’allais dire évidemment, EA va faire des offres pour son FIFA Ultimate Team, FUT pour les intimes, avec de nouvelles campagnes du 11 novembre au 23 décembre prochain. 30 héros Coupe du Monde seront présentés pendant cette période.

Bref, vous allez pouvoir en bouffer de la Coupe du Monde 2022 si vous êtes fan.

FIFA 23 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.