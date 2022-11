Turtle Beach lance sur casque gaming Stealth 700 Gen 2 Max pour les PlayStation

Après avoir été lancé pour les Xbox, Turtle Beach a décidé d’adapter les technologies de son casque gaming Stealth 700 Gen 2 Max aux PlayStation.

Turtle Beach met sur le marché la version PlayStation de son casque gaming premium, le Stealth 700 Gen 2 Max. Disponible en deux coloris (noir et bleu cobalt) pour un prix de 200€ environ, le Stealth 700 Gen 2 Max se place sur la tranche haut de gamme avec une connexion sans fil compatible avec de nombreuses plateformes.

Grâce à sa batterie intégrée rechargeable via USB, vous aurez droit à une autonomie d’une quarantaine d’heures. Sa connexion sans fil permet une transmission du son sur PlayStation via un dongle fourni. Ce casque est toutefois également compatible Bluetooth ce qui le rend utilisable avec tout appareil Bluetooth. Vous pourrez alors aisément parler sur Discord ou tout simplement écouter de la musique ou prendre les appels de votre smartphone appairé. Le point intéressant est de pouvoir profiter à la fois du son provenant de votre PS5 ou PS4/Pro et de votre appareil connecté via Bluetooth.

Pour le port, Turtle Beach a opté pour des coussinets en mousse à mémoire de forme dotés de microcapsules rafraîchissantes Aerofit. Comme d’autres modèles de la marque, le Stealth 700 Gen 2 Max a été conçu pour rendre son port confortable même si vous portez des lunettes. Pour la robustesse, Turtle Beach utilise un arceau en métal renforcé. Ce casque devrait donc durer sur le temps – à moins que vous soyez du genre brute ou énervé à balancer votre casque et votre pad lors de toute défaire ;).

Côté son, le Stealth 700 Gen 2 Max bénéficie de haut-parleurs 50mm Nanoclear pour un son puissant gérant parfaitement l’audio 3D de la PS5. La technologie Superhuman Hearing permet d’entendre la moindre subtilité sonore. Ce casque peut être aisément réglé à vos préféreces grâce à l’application mobile Turtle Beach Audio Hub disponible sur iOS et Android.

Le Stealth 700 Gen 2 Max est disponible dès à présent pour les PS5 et PS4/Pro.