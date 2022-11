Corsair lance son nouveau clavier mécanique sans fil ultra fin, le K100 Air Wireless RGB

Grâce au plebiscite des gamers, les claviers mécaniques sont de retour en grand nombre avec des caractéristiques toujours plus impressionnantes en matière de réactivité, précision et robustesse. Mais certains aiment le profil fin des claviers plus classiques. Corsair tente de satisfaire cette demande avec le meilleur des deux mondes avec son clavier K100 Air Wireless RGB.

Corsair a lancé son clavier K100 Air Wireless RGB sur le marché depuis quelques semaines. De type sans fil, ce clavier gaming a pour caractéristique d’être à base de touches mécaniques mais avec un profil plus fin que les claviers mécaniques gaming classiques.

Son châssis en aluminium brossé présente une épaisseur de seulement 11 mm à l’endroit le plus fin. Les joueurs aimeront les switchs Cherry MX Ultra Low Profile pour une qualité de frappe agréable et fiable y compris pour le gaming.

Pour la connectivité sans fil, le K100 Air Wireless RGB bénéficie de la technologie Slipstream Wireless permettant une très faible latence. Il est également possible de l’utiliser via Bluetooth ou via un simple câble USB rendant ce clavier compatible avec de nombreux appareils. Vous pourrez même aisément basculer entre les différentes connexions sans fil d’une simple pression sur une touche. Le clavier K100 Air Wireless RGB dispose également de quatre touches de macro ainsi que des touches multimédia toutes programmables. Quelques 8 Mo sont intégrés pour vous permettre de sauvegarder jusqu’à 50 profils.

Comme son nom l’indique le K100 Air Wireless RGB bénéficie évidemment d’un rétroéclairage RGB personnalisable avec l’application Corsair iCue.

8

Intégrant une batterie longue durée, vous aurez une autonomie de 50 heures en mode rétro-éclairage RGB brillant ou jusqu’à 200 heures sans rétro-éclairage.

Le Corsair K100 Air Wireless RGB est disponible même si, au moment où j’écris ces lignes, il semble en rupture de stock malgré un prix élevé puisque son prix public est aux alentours de 300€.