Elgato lance sa nouvelle webcam Facecam Pro 4K60

Entre les streamers et le télétravail, le besoin d’une caméra digne de ce nom se fait ressentir de plus en plus. Elgato ajoute une nouvelle pierre à l’édifice avec une nouvelle webcam haut de gamme aux capacités inédites.

Elgato avait déjà lancé leur bon Facecam précédemment avec des capacités intéressantes et surtout nettement supérieures aux webcams intégrés sur les ordinateurs portables – je ne comprends toujours pas le manque d’effort de la part de tous les constructeurs sur ce point d’ailleurs.

Cette fois-ci, Elgato va plus loin et propose une webcam qui titille les capacités de certains appareils photo dans un format webcam. Avec la Facecam Pro, Elgato tente donc de séduire tous les streamers y compris les youtubers et les professionnels qui passent leur temps en vidéoconférence.

La principale caractéristique de la Facecam Pro est sa capacité à capturer jusqu’en 4K à 60 images/seconde grâce à son nouveau capteur Sony Starvis 1/1.8″. Elle bénéficie en outre d’un objectif grand angle 21mm f/2.0 jusqu’à 90° de champ de vision avec mise au point variable automatique ou manuelle.

Vous aurez accès à de nombreux réglages grâce au logiciel Camera Hub. Vous pourrez ainsi régler la sensibilité ISO, le temps de pose, le contraste et plus encore. En effet, la Facecam Pro permet bien plus de flexibilité pour les streamers et autres créateurs de contenu. Vous aurez droit à divers autres fonctionnalités comme le recadrage et divers effets. Pour celles et ceux qui ont des PC tournant avec des cartes graphiques GeForce RTX, vous pourrez pleinement profiter de la technologie Nvidia Broadcast permettant divers effets gérés par l’IA comme le remplacement ou le flou de votre arrière-plan.

Elle peut être placée au dessus de votre moniteur ou sur un pied grâce au pas de vis standard situé sous la caméra. A noter, curieusement, que la Facecam Pro ne possède pas de microphone. Il faudra donc utiliser un microphone externe ce qui n’est pas forcément plus bête compte tenu de la qualité des microphones intégrées aux webcams de bien piètre qualité.

La Facecam Pro est disponible dès à présent pour environ 350€.