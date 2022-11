NIS America prépare la sortie de deux R-Type pour les fans de shoot’em up et plus

R-Type est l’un des plus grands classiques du shoot’em up de l’histoire. NIS America prépare pour 2023 deux titres qui vont s’en inspirer de manière plus ou moins fidèle.

Le premier titre annoncé par NIS America est R-Type Final 3 Evolved sur PS5. Il s’agit d’un nouveau volet à la saga. Il s’agit toujours d’un shoot’em up horizontal avec, évidemment, une réalisation modernisée.

Développé par Granzella, R-Type Final 3 Evolved va proposer divers niveaux classiques tirés de précédents volets mais visuellement modernisés ainsi que des niveaux inédits. Le gameplay ne devrait pas changer même si les développeurs ont prévu de la nouveauté comme le fait que les ennemis vont évoluer en fonction de vos résultats. En fait R-Type Final 3 Evolved reprendre le contenu de R-Type Final 2 avec de nouveaux niveaux, de nouveaux vaisseaux et un mode multijoueur jusqu’à 6 joueurs. Le jeu est développé avec l’Unreal Engine 5. Pour le moment, nous avons aucune image sur ce projet si ce n’est le logo ci-dessous. Il faudra attendre le printemps 2023 pour le découvrir.

Le second titre est un hybride. En effet, il va mêler l’action classique des R-Type avec un aspect tactique. R-Type Tactics I•II Cosmos est prévu sur PS5, PS4/Pro et Switch pour l’été 2023. Il s’agit d’une compilation de deux titres développés toujours par l’équipe de Granzella avec l’Unreal Engine. Mis à part les quelques images et le teaser vidéo ci-dessous, on n’en sait pas plus.