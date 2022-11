A quoi ressemble Water Seven dans One Piece Odyssey ? Jetez-y un coup d’oeil en vidéo

Les fans de la saga One Piece vont avoir droit à un nouveau titre plutôt axé stratégié début 2023. Bandai Namco en montre un peu plus.

A travers la vidéo ci-dessous, vous allez donc pouvoir (re)découvrir Water Seven, le lieu d’un ancien périple. dans One Piece Odyssey, la bande à Luffy est à la recherche de leurs pouvoirs perdus. Pour cela, ils doivent visiter un monde nommé Memoria construit à partir de souvenirs de leurs précédentes rencontres. Water Seven en fait donc partie. Cette intrigue permet ainsi de vivre les aventures de l’équipe du Chapeau de Paille mais avec quelques différences.

One Piece Odyssey est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC pour le 13 janvier 2023.