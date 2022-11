Découvrez les 45 premières minutes de God of War Ragnarök jusqu’en 4K HDR

La nouvelle aventure de Kratos et Atreus arrive dans les prochaines heures. Nous avons eu l’occasion de le pratiquer depuis un moment et on vous propose une vidéo de gameplay.

Comme d’habitude, je vous propose de découvrir le prologue de ce nouvel opus de la saga God of War. Nommé God of War Ragnarök, l’intrigue fait suite aux évènements du précédent volet. On y retrouve Kratos et désormais son fils adolescent Atreus dans de nouvelles aventures face à des dieux nordiques toujours plus puissants.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 en mode performance. On peut y apprécier un excellent 60FPS et une qualité graphique toujours aussi soignée. A titre personnel pour avoir testé les autres modes d’affichage, je pense que ce mode est le meilleur.

Bon visionnage !

God of War Ragnarök sort sur PS5 et PS4/Pro le 9 novembre 2022.