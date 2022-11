EA met aux oubliettes la saga Project Cars

Voilà une nouvelle qui va attrister les fans de simulation automobile qui aiment avoir le choix. Electronic Arts a décidé d’abandonner tout simplement la série des Project Cars. Snif !

Pourquoi est-ce EA qui annule ? Tout simplement parce que l’équipe à l’origine de la saga, à savoir Slightly Mad Studios, avait été racheté par Codemasters lui-même racheté par EA. L’éditeur américain détient donc de très nombreuses franchises dans le domaine de la course automobile et il faut croire que Project Cars était de trop.

Selon EA, la décision a été difficile à prendre mais l’éditeur veut concentrer ses efforts sur des titres plus sociaux avec des titres permettant aux fans de regarder, créer et se connecter avec les amis.

Personnellement, il est fort probable que les ventes du dernier volet n’ait pas plu aux cols blancs d’EA. Il faut bien avouer qu’après les deux premiers Project Cars qui avaient enthousiasmé les fans de pilotage, Project Cars 3 était un titre hybride à mi-chemin entre arcade et simulation, un titre bancal en quelque sort pour les fans des deux premiers. Project Cars 2 est toujours considéré comme l’un des meilleurs et les plus accessibles titres de sim racing. Il n’est plus possible de l’acquérir sur les stores numériques désormais en raison de l’expiration de diverses licences. Si vous aimez la simulation, vous pouvez sans doute le trouver en occasion en version physique.

Avec cette décision, EA décide donc d’abandonner grosso modo le monde de la simulation automobile pure et dure au profit de titres plus grand public comme les Need For Speed ou chez Codemasters les Dirt et Grid. C’est bien dommage de laisser tomber une communauté pourtant importante de fans de simulation qui devront donc se tourner – en fonction de leur plateforme – sur des titres comme Gran Turismo 7, Assetto Corsa Competizione, Forza Motorsport ou alors sur PC sur divers titres de sim racing.

RIP donc à la saga Project Cars. Dommage…