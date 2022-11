Une nouvelle fenêtre de sortie pour le jeu d’aventure Dordogne

Dévoilé il y a un an, le jeu d’aventure développé par le studio UN JE NE SAIS QUOI et Umanimation a pris un peu de retard et sortira finalement qu’au printemps 2023.

C’est lors du dernier Nintendo Direct Indie World que Focus Entertainment, Umanimation et UN JE NE SAIS QUOI ont montré une nouvelle vidéo de leur jeu d’aventure au graphisme digne d’aquarelles nommé Dordogne.

Dordogne raconte l’histoire de Mimi, une jeune femme en quête de ses souvenirs d’enfance dans la campagne française. Le jeu va en fait vous faire incarner Mimi enfant et Mimi jeune femme. A vous d’explorer les paysages du sud de la France et de découvrir une direction artistique particulièrement travaillée pour transcrire ce voyage chaleureux et nostalgique.

Dordone est prévu désormais pour le printemps 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.

En attendant, voici ci-dessous cette nouvelle vidéo.