Wolverine V2 Pro, la nouvelle manette progamer de luxe de Razer

L’accessoiriste dévoile sa toute première manette sans fil compatible PS5 et PC, j’ai nommé la Wolverine V2 Pro. Avec ce pad, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas remporter toutes les victoires.

Autant vous le dire tout de suite, ce pad n’est pas destiné à toutes les bourses. Difficile de savoir si ce sont les technologies implémentées ou l’inflation mais toujours est-il que la Wolverine V2 Pro vaut tout de même quelques 300€ (oui, j’ai bien écrit 300 et non 30). Déjà que le futur DualSense Edge n’est pas donné, Razer va encore plus loin d’un point de vue tarifaire.

Mais qu’a-t-on droit à ce prix là me demanderez-vous ? La manette Razer Wolverine V2 Pro bénéficie de la technologie sans fil Razer HyperSpeed Wireless pour une réactivité optimale avec un minimum de latence via une connexion 2,4 GHz avec le dongle USB-A fourni. Si vous le souhaitez vous pourrez très bien jouer en mode filaire avec le câble USB de 3m fourni.

Les boutons de ce pad sont méca-tactiles avec une distance d’activation ultra-réduite de seulement 0,65 mm soit 30% de moins qu’un bouton de pad traditionnel. Cela permet une pression sur ces boutons plus rapide.

La croix directionnelle à micro-switchs possède 8 directions qu’on peut aisément ressentir de quoi faciliter le contrôle notamment dans les jeux de baston.

En ce qui concerne les gâchettes, Razer a intégré la technologie Razer HyperTrigger. Conçus notamment pour les fans de FPS et de jeux de course, la distance d’activation de ces gâchettes peut être progressive notamment pour les jeux de course ou pleine pour des tirs plus rapides dans les FPS.

La Razer Wolverine V2 Pro ne serait pas un pad progamer sans ses possibilités de personnalisation. Ainsi, on peut changer les sticks avec 2 additionnels à capuchon concave ou convexe. De même vous pourrez reconfigurer 6 boutons – 4 gâchettes sous le pad et deux bumpers placés à côté des R1-R2 et L1-L2. Les fans d’éclairage apprécieront l’intégration de Razer Chroma RGB. A vous les 16,8 millions de couleurs et une suite d’effets à régler via l’application Razer Controller disponible sur iOS et Android.

Bref, sur le papier, ce pad semble particulièrement attirant pour les plus gamers d’entre nous. Mais son tarif le destine à un public ayant un compte en banque bien rempli tout de même.

La Razer Wolverine V2 Pro est d’ores et déjà en précommande au prix de 300€. Razer n’a pas donné de date de sortie précise pour le moment.