La mise à jour new gen de The Witcher 3 Wild Hunt arrive le mois prochain

Annoncé depuis des mois, on n’avait pas de date de sortie précise. CD Projekt Red a enfin officialisé le lancement de la fameuse mise à jour new gen de son fameux The Witcher 3 Wild Hunt.

Si je ne suis pas sûr que les fans qui ont déjà passé des dizaines et des dizaines d’heures à écumer The Witcher 3 Wild Hunt vont se laisser aller à se refaire toute l’aventure et bénéficier des améliorations que vont apporter cette mise à jour, pour d’autres, ce sera sans doute l’occasion de se lancer ou de continuer.

La mise à jour new gen – je vais arrêter d’appeler next gen les PS5 et XSX/S qui sont disponibles depuis un moment déjà – va apporter son lot d’améliorations techniques comme le support du ray tracing, des temps de chargement réduits, une meilleure performance (60FPS espérons-le) ou encore l’intégration de mods.

Cette mise à jour va également ajouter divers DLC inspirés par la série The Witcher sur Netflix comme de nouvelles armes et nouvelles armures tirées de la série ainsi que divers looks alternatifs pour d’autres personnages.

Cette mise à jour est gratuite pour tout possesseur du jeu sur PS4/Pro ou Xbox One/X. Si vous n’avez pas encore le jeu, CD Projekt Red va lancer The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition en version numérique sur PS5, XSX/S et PC. Cette version comprendra le jeu originel ainsi que tous les DLC gratuits et les deux extensions Hearts of Stone et Blood and Wine. Des versions physiques de cette édition sortiront ultérieurement.

Alors quand pourrez-vous exactement profiter de tout cela? Dès le 14 décembre 2022. Vous voilà prévenu(e)s.

The Witcher 3 Wild Hunt est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.