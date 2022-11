Un nouveau pad pour mobiles avec l’Atom de Turtle Beach

Décidément Turtle Beach est très présent dans l’actualité ces derniers temps. Pour aujourd’hui, l’accessoiriste annonce un nouveau pad visant les joueurs sur les smartphones Android.

Les accessoiristes visent ces derniers temps les joueurs sur mobiles avec des pads dédiés. Il faut bien avouer que de plus en plus de jeux sont compatibles et que les pads améliorent grandement la précision du contrôle – quiconque a joué à des shooters sur mobiles avec leur interface touch savent de quoi je veux parler.

Turtle Beach dévoile donc sa manette Atom avec un design aimanté à faible encombrement lorsque rangé. En effet, les parties gauche et droite s’emboîtent magnétiquement simplement. Pour l’installer, il suffit de séparer les deux parties et d’y serrer votre smartphone grâce à des pinces à ressorts puissantes. Ces pinces sont capables de prendre en charge la majorité des smartphones Android y compris ceux avec une coque de protection. La connexion se fera via Bluetooth tout simplement avec un minimum de latence.

Pour l’autonomie, chaque module de l’Atom peut être rechargé en 2,5 heures pour une autonomie maximale de 20h. Le pad reprend évidemment la disposition de pads traditionnels avec les boutons ABXY, une croix directionnelle, 4 gâchettes et deux sticks asymétriques.

Cette manette est non seulement bien pratique pour tous les jeux gérant les pads mais également pour quiconque veut jouer sur leur plateforme cloud gaming favori comme le Xbox Cloud du Xbox Game Pass ou encore GeForce Now ou Steam Link. La manette Atom est d’ailleurs fournie avec un abonnement d’un mois au Xbox Game Pass Ultimate malheureusement uniquement sur la version noire et jaune la seule version sous licence Xbox avec un bouton Xbox.

La Turtle Beach Atom est disponible en trois coloris pour environ 100€ ce qui n’est pas donné.