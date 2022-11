Xbox Game Pass – Les nouveaux arrivants de novembre 2022

Les abonnés Xbox/PC Game Pass vont pouvoir profiter de nouveaux titres avec ce mois de novembre. Et comme d’habitude, il y aura quelques titres disponibles dès le lancement de quoi passer votre hiver.

Voici donc la liste des titres disponibles ou à venir :

Pentiment (Cloud, Console & PC)

Somerville (Cloud, Console & PC)

Dune: Spice Wars (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Ghostlore (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Lapin (Cloud, Console & PC) – 17 novembre

Norco (Cloud & Console) – 17 novembre

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console & PC) – 22 novembre

Insurgency: Sandstorm (Cloud & Console) – 29 novembre

Soccer Story (Cloud, Console & PC) – 29 novembre

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 novembre

Divers autres contenus sont également proposés comme des mises à jour et des contenus téléchargeables pour The Elder Scrolls Online ou Dead by Daylight.

Pour celles et ceux qui aiment jouer via Xbox Cloud, de nouveaux titres vont bénéficier de contrôles tactiles si vous jouez sur votre mobile sans un pad. Voici les nouveaux titres compatibles :

Amnesia: Collection

Amnesia: Rebirth

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace

Disney Dreamlight Valley

Football Manager 2023 Console

Fuga: Melodies of Steel

Ghost Song

Immortals Fenyx Rising

Opus: Echo of Starsong

Pentiment

Scorn

Soma

You Suck at Parking

Préparez donc déjà de la place dans le disque dur ou SSD de votre Xbox ou PC si vous êtes abonnés.

Notez que certains titres vont quitter le service au 30 novembre donc pensez à terminer vos parties si vous le souhaitez :