Crisis Core Final Fantasy VII Reunion se montre de nouveau

Le remake de Crisis Core sorti à l’époque sur PSP arrive dans quelques semaines. Square Enix se rappelle à votre bon souvenir avec une nouvelle vidéo, de nouvelles images et quelques informations sur ce remake.

Certains se souviennent sans doute de ce titre sorti sur PSP il y a quelques années. Il proposait un action/RPG intéressant et réussi. Pas très étonnant que Square Enix ait décidé de puiser dans ce spin-off pour toucher un nouveau public.

Se déroulant dans l’univers de Final Fantasy VII, Crisis Core Final Fantasy VII implique un certain SOLDAT nommé Zack Fair découvrant au fur à mesure les agissements de la Shinra et devra affronter bien des monstres.

Avec Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, on va donc pouvoir (re)découvrir cet action/RPG avec un remaster assez important. Les développeurs ont ainsi passé le jeu à la moulinette HD voire même 4K en fonction de la machine que vous possédez.

Les joueurs sur PS5 et XSX/S pourront jouer jusqu’en 4K60 (1080P60 pour la Xbox Series S). Les consoles de la précédente génération se contenteront d’un 30 images/seconde (4K tout de même sur PS4 Pro et Xbox One X). Les joueurs sur Switch profiteront du jeu en 720p30 sans surprise. Ce sont évidemment les joueurs PC qui auront droit au maximum de qualité – pour peu qu’ils possèdent une bonne configuration. Ils pourraient ainsi jouer jusqu’en 4K à 120 images/seconde pour une fluidité optimale.

Outre la résolution, les développeurs ont évidemment revu de fond en comble le jeu avec des textures plus détaillés, de nouveaux effets mais aussi une bande originale réarrangée et des dialogues doublés en anglais et en japonais. Côté gameplay, le système de combat sera amélioré également.

Il ne reste plus trop longtemps à attendre puisque Crisis Core Final Fantasy VII Reunion est prévu pour le 13 décembre prochain. En attendant, voici donc les nouvelles images et la toute dernière vidéo.