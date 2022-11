BLOC INFO Date de sortie 9 novembre 2022 Editeur SNK Développeur Code Mystics Genre Compilation, Retrogaming Machines Switch, PC

Une machine de SNK au format portable et 16bits. Le concept était séduisant et comme cette compilation l’exécution était déjà mauvaise. Explications.

Durant les années 90, SNK proposait à l’élite des joueurs de s’offrir avec la NeoGeo rien de moins que la Rolls des Consoles ! Un titre loin d’avoir été usurpé, l’AES offrait des « portages » directs et plus que parfaits de ses hits MVS venus des salles d’arcade. Histoire de ne pas s’adresser qu’aux plus fortunés, le constructeur avait eu l’idée de proposer une console de salon dont les jeux au format CD étaient bien plus abordables que leur équivalent cartouche. SNK a poursuivi sur la voie de la démocratisation de ses franchises en lançant à la toute fin de l’année 1998 une petite console portable 16bits et pas chère, La NeoGeo Pocket. Cette dernière avait pour objectif de concurrencer la GameBoy (mais aussi la WonderSwan). Pas évident de voir la démonstration de force en action quand cette machine portable se traînait encore un écran monochrome. Heureusement la seconde révision dotée d’un écran couleur a déboulé six mois plus tard. Quoi de mieux que la vie en couleurs ?

Après une première cuvée de la compilation sortie en septembre mais passée au travers des mailles de nos filets, Code Mystics livre une seconde fournée de jeux NeoGeo Pocket. Si la première mouture avait permis de rejouer aux versions portable de Metal Slug, King of Fighters, Samurai Shodown et Last Blade ce NGPC Sélection Vol2 se montre moins alléchant. Pour rester poli. On retrouve encore une dizaine de jeux mais il faut croire que le développeur a tiré toutes ses meilleurs cartouches la fois d’avant. Frustrant ! Si l’on retrouve MegaMan dans un sympathique jeu de « baston » (boss fight) difficile en revanche d’accrocher à la plupart des autres jeux de la sélection. Ces titres proposent des confrontations de combattants de KOF ou robotiques façon RPG au tour par tour voire des compétitions sportives (catch, foot, tennis, baseball…) ou de l’ovni vidéoludique tel Ganbare Néo Poke-Kun sorte de simulation de vie tamagotchiesque avec une mascotte de la console. Des jeux à l’intérêt trop variable, auxquels on n’accroche pas forcément. À 35€ la compilation, l’addition est salée !

Si les titres de cette compil sont sortis sur NeoGeo Pocket Color, notez que l’émulateur permet aux joueurs en quête d’authenticité de s’y adonner en rendu monochrome. On peut aussi modifier la taille de l’écran jusqu’à atteindre le 720P, simuler le rendu de la portable en y ajoutant des lignes de pixel visible ce qui donne plus « d’allure » et de grain à l’image. Gare ! Si la NGPC était estampillée 16bit et malgré le savoir faire de SNK les jeux étaient loin d’êtres aussi chatoyants que ceux de la SNES ou de la MegaDrive, mais se rapprochaient davantage de la GameBoy Color. De base la machine n’utilise que deux boutons (A et B) quant aux gâchettes de la Switch elles sont employées pour revenir légèrement en arrière dans le temps. À la place de slots de sauvegarde rapide, le titre conserve la position du jeu lorsque l’on quitte la partie. Et permet de reprendre depuis la même position lorsque l’on relance le jeu. Terminons comme souvent le tour du proprio en précisant que l’interface de cette compil en anglais permet de feuilleter le manuel, d’admirer la boîte modélisée en 3D sous toutes ses coutures et même de changer la langue du jeu. Hélas quelques titres ne proposent que le japonais comme langue par défaut. Et sur une compilation qui ne compte que seulement 10 jeux c’est déjà trop !