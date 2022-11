Le remake de Joe & Mac Caveman Ninja débarque demain

Microids avait annoncé il y a quelques temps un remake d’un vieux jeu de plateforme de Data East, Joe & Mac Caveman Ninja. Le duo d’hommes préhistoriques débarque enfin.

Que vous ayez une PS5, PS4/Pro, XSX/S, Switch ou PC, vous allez pouvoir (re)plonger dans cette bonne vieille borne d’arcade de Data East dans une version totalement modernisée par Mr Nutz Studio à qui nous devions déjà le remake de Toki ou Astérix & Obélix Baffez-les Tous!

Comme pour Toki, New Joe & Mac Caveman Ninja bénéficie d’une direction artistique super soignée avec son look dessin animé haute définition. Pour rappel, ce jeu de plateforme jouable seul ou à deux permet d’incarner des hommes préhistoriques tentant de sauver leur village après une attaque d’hommes de Néandertal. A vous de combattre nombre d’ennemis y compris de la faune et de la flore pour délivrer les femmes de votre village.

Le jeu bénéficie outre d’un lifting de nouveaux modes de jeux comme une version longue du mode histoire nommée Mode Extended ains qu’un mode Arcade.

Pour les collectionneurs, Microids a prévu une T-Rex Edition sur PS5, PS4/Pro et Switch comprenant :

2 planches de stickers

Le jeu New Joe & Mac : Caveman Ninja

Une carte notice

Un porte-clés 3D

New Joe & Mac Caveman Ninja sera disponible dès demain le 24 novembre 2022 sur PS5, PS4/Pro et Switch. en version digitale. Les versions digitales sur XSX/S et PC et les versions physiques sur PS5, PS4/Pro et Switch sortiront le 1er décembre 2022.