Polyphony Digital et Sony préparent la mise à jour 1.26 de GT7 pour aujourd’hui

Gran Turismo 7 continue à bénéficier de nouvelles mises à jour. Ce sera encore le cas pour ce mois de novembre avec la mise à jour 1.26 qui coïncide avec le 25ème anniversaire de la saga Gran Turismo.

A partir d’aujourd’hui 24 novembre, les possesseurs de GT7 sur PS5 ou PS4/Pro auront droit à la mise à jour gratuite 1.26. Celle-ci apportera les éléments suivants :

Trois nouvelles voitures BMW M2 Competition ’18 Ford Sierra RS 500 Cosworth ’87 Nissan Silvia K’s Aero (S14) ’96

Nouveau circuit : Michelin Raceway Road Atlanta

: Michelin Raceway Road Atlanta Deux nouveaux Scapes : Illuminations et Road Atlanta

On va supposer qu’on aura droit aussi à quelques nouveaux menus. Et personnellement, je me demande encore pourquoi le niveau de collectionneur de GT7 est bloqué au niveau 50.

Par ailleurs cette semaine marque les 25 ans de la série Gran Turismo. Pour l’occasion, outre diverses compétitions en ligne qui vont connaître leur conclusion ce week-end, Polyphony Digital et Sony ont prévu quelques évènements sur GT7 que les joueurs vont pouvoir découvrir.

La carte du monde du jeu présentera ainsi quatre bannières :

Du 24 au 27 novembre La bannière World Series vous donnera des informations sur les finales mondiales et permettra de regarder les streams.

Du 17 au 27 novembre La bannière Campagne bonus servira à recueillir vos pronostics sur les trois championnats jusqu’au début de chaque diffusion pour tenter de remporter des crédits. Vous pouvez gagner 1 million de Crédits en jeu (Cr.) pour chaque pronostic qui se réalisera. Vous ne pouvez faire qu’un pronostic par évènement, alors choisissez bien votre vainqueur.

Du 25 novembre au 5 décembre La bannière Campagne de visionnage servira à récompenser ceux qui regarderont les streams chaque jour via un système de quiz en ligne. Regardez les finales mondiales et répondez à des questions pour obtenir un accès anticipé à la Ferrari Vision GT et d’autre objets en jeu. Les participations seront ouvertes chaque jour pendant 24 heures à partir du début de la diffusion. Période de participation Premier jour — Vendredi 25 novembre à 8:00 (PT), jusqu’au samedi 26 novembre à 8:00 (PT) Prix — 1 million de crédits en jeu (Cr.) Deuxième jour — Samedi 26 novembre à 8:00 (PT), jusqu’au dimanche 27 novembre à 8:00 (PT) Prix — Ticket parties spéciales (large) Troisième jour — Dimanche 27 novembre à 8:00 (PT), jusqu’au lundi 28 novembre à 8:00 (PT) Prix — Ticket de changement de moteur Quatrième jour — Lundi 28 novembre à 8:00 (PT), jusqu’au mardi 29 novembre à 8:00 (PT) Ferrari Vision GT Distribution des prix Prix des jours 1 à 3 distribués en tant qu’objets cadeaux le mercredi 30 novembre Prix du 4ème jour : Ferrari Vision GT distribuée en tant qu’objet cadeau le 15 décembre

Du 25 novembre au 3 janvier Et enfin, la bannière 25e anniversaire de Gran Turismo vous donnera accès aux courses spéciales au cours desquelles vous pourrez gagner davantage de points. (voir les horaires en jeu) Chaque participation débloquera également une Red Bull X2019 25 th Anniversary avec une livrée spéciale.



Pendant un temps limité (24 novembre au 5 décembre), Polyphony Digital prévoit également d’augmenter les récompenses pour chaque course dans le mode Sport histoire que les compétiteurs en ligne aient encore plus de raison de concourir.

Courses Quotidiennes Du 24 novembre au 5 décembre La Course Quotidienne A sera une course similaire à celle des finales mondiales Pendant cette période, les récompenses en crédits pour les évènements applicables seront 5x ce qu’elles sont ordinairement

Courses contre la montre en ligne Du 24 novembre au 5 décembre Une re-création complète des courses des finales mondiales fera office de circuit pour un évènement contre la montre Pendant cette période, les récompenses en crédits pour les évènements applicables seront 2x ce qu’elles sont ordinairement

Courses aux points Première ronde : du 24 au 27 novembre Deuxième ronde : du 1er au 4 décembre Re-création complète des courses des finales mondiales Pendant cette période, les récompenses en crédits pour les évènements applicables seront 10x ce qu’elles sont ordinairement



Ensuite, les développeurs ont prévu la distribution gratuite des livrées des finales mondiales notamment celui de la X2019 aux couleurs des pays et celles de la Manufacturers Cup.

Enfin, Sony et Polyphony Digital vont profiter de cet évènement pour dévoiler la Vision GT de Ferrari. Vous pourrez voir tout ceci via les streams officiels :

Jeudi 24 novembre 18h : TOYOTA GAZOO Racing GT Cup

Vendredi 25 novembre 18h : finales régionales de la Nations Cup

Samedi 26 novembre 18h : finales de la Manufacturers Cup

Dimanche 27 novembre 18h : grande finale de la Nations Cup

Bref, si vous êtes fans de pilotage, de compétition et des Gran Turismo, ce sera un gros week-end à suivre.