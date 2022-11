CD Projekt Red montre et détaille la mise à jour new gen de The Witcher 3 Wild Hunt

Bien des possesseurs de PS5 et de XSX/S espéraient une mise à jour de The Witcher 3 Wild Hunt. Il ne reste plus trop longtemps à attendre.

La mise à jour “next gen” avait donc été confirmé pour le 14 décembre prochain sur PS5, XSX/S et PC. CD Projekt Red dévoile enfin une vidéo montrant du gameplay et des scènes de cette version améliorée ainsi qu’une featurette évoquant les améliorations plus en détail. Vous pouvez voir les deux vidéos ci-dessous.

Voici pêle-mêle les informations qu’on peut retenir de cette mise à jour :

Version PC :

Ray tracing global illumination

Ray tracing occlusion ambiante

Compatibilité AMD FSR 2, Nvidia DLSS avec résolution dynamique

Nouvel SSR pour de meilleurs effets de reflet sur tous les éléments et pas uniquement pour l’eau.

Nouveaux réglages Ultra+ avec encore plus de détails. A voir en fonction de votre configuration.

Mode photo

Nouvelles caméras plus près de Geralt et Roach (à la God of War)

Versions PS5, XSX/S :

Mode qualité : global illumination, occlusion ambiante, ssr, ray tracing

AMD FSR2 intégré

Résolution dynamique

Mode Performance vise 60FPS

Mode 30/60FPS pour la XSS

Augmentation de la qualité des textures du niveau de détail, plus proche des réglages Ultra du PC

Sur PS5, gestion du Dualsense avec ses gâchettes adaptatives et le retour haptique

L’équipe a également travaillé sur quelques petites améliorations pour rendre le jeu plus confortable. On notera ainsi un système de lancer de sorts plus rapides utilisant la combinaison de gâchette et de boutons. Cela évite d’aller sans cesse dans les menus de sorts. La carte bénéficie d’un nouveau système de filtres pour que l’essentiel soit affiché. Vous pouvez évidemment faire afficher tous les éléments si vous le souhaitez. Il sera également possible, enfin, de modifier la taille des textes des sous-titrages.

Cette mise à jour sera disponible gratuitement à tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4, Xbox One ou PC.

The Witcher 3 Wild Hunt est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.