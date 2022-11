Nacon annonce la troisième édition de sa simulation de moto, TT Isle of Man Ride on the Edge 3

Les fans de simulation de moto ont du choix ces dernières années. Entre les Ride, MXGP, MotoGP ou encore les SBK, les fans de deux roues ont du choix. Nacon va étoffer ce choix avec son futur TT Isle of Man Ride on the Edge 3.

Comme vous pouvez vous en douter, ce jeu se focalise sur la fameuse épreuve se déroulant sur l’île de Man. Avec son tracé de quelques 60 kilomètres et souvent considéré comme la compétition moto la plus dangereuse au monde, le TT Isle of Man reste des plus spectaculaires.

TT Isle of Man Ride on the Edge 3 va retranscrire cette compétition dans le moindre détails avec évidemment tous les tracés mais aussi le contenu officiel de l’édition 2022 à savoir les équipes et les motos. Le jeu va bénéficier du moteur KT Engine qui avait déjà service sur RiMS Racing.

TT Isle of Man Ride on the Edge 3 comprendra ainsi 32 circuits différents dont les tracés actuels et historiques, près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport et un moteur physique amélioré.

Une des nouveautés de cette nouvelle édition sera le mode Open Roads permettant aux joueurs de se déplacer librement sur les 200 kms de routes de l’île.

TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour mai 2023.