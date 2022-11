Découvrez les 45 premières minutes d’Evil West jusqu’en 4K

Imaginez un western fortement teinté de fantastique avec diverses bestioles et vampires en tous genres et vous aurez une petite idée de cet Evil West.

Développé par les polonais de Flying Wild Hog à qui on doit le dernier Shadow Warrior 3, Evil West devrait ravir les fans d’action pure et dure. Incarnant un agent d’une organisation faisant la chasse aux vampires et autres bestioles; vous allez devoir évoluer dans un far west bien loin des films de John Wayne.

La vidéo ci-dessous va vous permettre de découvrir le côté bien glauque de cet univers plutôt sympa pour qui aime le mélange des genres. Le gameplay du titre est assez classique et bien punchy pour procurer un certain plaisir à massacrer tous les ennemis qui vous barreront le chemin.

La vidéo que je vous propose a été capturé sur la version PS5 en mode performance pour un 60FPS bien agréable et un gameplay vif.

Evil West est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.