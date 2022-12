Xbox Games With Gold – Les jeux gratuits de décembre 2022

Si vous êtes abonnés Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Live Gold, vous savez que vous avez droit à quelques jeux gratuits.

Pour ce mois de décembre 2022, Microsoft semble être à court d’imagination (ou de budget) puisque les abonnés n’auront droit qu’à deux jeux :

Colt Canyon : Disponible du 1er au 31 décembre

: Disponible du 1er au 31 décembre Bladed Fury : Disponible du 16 décembre au 15 janvier

Je ne sais pas pour vous mais plus ça va et plus les propositions de Microsoft font peau de chagrin. On a donc droit à deux petits vieux jeux indépendants pour ce mois de décembre. Rien de bien folichon ou particulièrement tentant. M’enfin, comme c’est gratuit vous pourrez les télécharger pour y jeter un coup d’oeil.