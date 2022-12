Monster Hunter Rise annoncé sur les PlayStation et les Xbox pour janvier 2023

Après les versions Switch et PC, c’est donc autour des PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X de voir débarquer dans quelques semaines le plus récent des Monster Hunter à savoir Monster Hunter Rise.

Capcom a confirmé la sortie sur les consoles PlayStation et Xbox de leur Monster Hunter Rise le 20 janvier prochain. Mieux encore, les abonnés Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate pourront découvrir le jeu gratuitement sur console Xbox, PC et cloud puisqu’il sera disponible sur ces services dès son lancement.

Monster Hunter Rise vous embarquera dans le village Kamura d’où vous pourrez vous lancer à la chasse aux monstres. A vous de bien vous équiper avec une des 14 types d’armes pour les affronter et récupérer bien des objets, des ressources et des éléments pour améliorer votre matériel. Et comme les précédents titres, vous pourrez vous lancer seul ou jusqu’à 4 en ligne pour vous défaire des bestioles.

Les versions PS5 et XSX vont permettre de jouer jusqu’en 4K à 60 images/seconde avec l’audio 3D pour une meilleure immersion. Sur PS5, le jeu va évidemment profiter des capacités spécifiques du DualSense comme les gâchettes adaptatives.

Monster Hunter Rise sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X le 20 janvier 2023. Il est déjà disponible sur Switch et PC.