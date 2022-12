Découvrez les premières 45 minutes de The Callisto Protocol jusqu’en 4K HDR

Le premier titre de l’équipe de Striking Distance Studios est enfin disponible. Les fans d’action/aventure/gore dans un univers spatial vont adorer.

Je vous propose donc de découvrir les 45 premières minutes de ce nouveau titre développé par une équipe composée de vétérans de l’industrie ayant bossé sur des titres comme Call of Duty et Dead Space. Vu leur pédigrée, rien d’étonnant à découvrir ce The Callisto Protocol particulièrement réussi.

Si vous aimez les jeux d’action/aventure glauque, vous devriez vraiment jeter un coup d’oeil sur ce titre qui vaut le détour. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un débutant vous devriez y trouver un certain plaisir pour peu que vous aimiez l’aspect gore et horrifique du jeu.

Pour rappel, The Callisto Protocol vous embarque dans une intrigue où le héros du jour que vous incarnez se retrouve emprisonné dans une prison particulièrement dure. Suite à un évènement mystérieux, la prison se retrouve envahie par des créatures des plus violentes. A vous de tenter de survivre et de vous en sortir à coups de combat de mêlée, d’armes en tous genres et surtout de l’utilisation de votre environnement pour vous défaire de tous vos agresseurs.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 – la plus aboutie pour le moment, les versions XSX et PC ayant encore d’étranges bugs ou défauts que l’équipe doit corriger. Je l’ai capturé dans le mode performance permettant un 4K dynamique à 60FPS pour le confort de jeu. Si vous préférez, sachez que le mode qualité bénéficie d’une qualité visuelle supérieure grâce notamment à divers effets qui disparaissent dans le mode performance comme une meilleure gestion des ombres et le ray tracing mais le tout à 30 FPS. Visuellement, vous avouerez que le jeu présente une richesse graphique de très haut niveau. Vous pourriez même vous amuser à scruter le moindre détail avec le mode photo intégré.

Même si je ne suis pas un fan des survival et jeux d’horreur j’avoue que ce titre est plutôt plaisant et captivant. Le jeu en mode facile rend le jeu accessible à tous avec un certain plaisir à la jouer bourrin. Dans les difficultés supérieures il faudra être plus subtil dans votre progression et dans les combats.

The Callisto Protocol est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.