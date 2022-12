Découvrez les 45 premières minutes de Marvel’s Midnight Suns jusqu’en 4K HDR

Si vous êtes un fan de Marvel, vous avez beaucoup de choix vidéoludiques avec des jeux touchant un peu à tous les genres. Avec ce Marvel’s Midnight Suns, les fans de RPG/Tactique vont apprécier.

Marvel’s Midnight Suns est la dernière production de Firaxis Games à qui on doit notamment la série Civilization ou XCOM. Rien d’étonnant alors que la franchise Marvel acquise par leur éditeur 2K ne se transforme dans un RPG/Tactique mettant en scène divers héros Marvel.

L’intrigue de Marvel’s Midnight Suns permettre de découvrir un nouveau personnage Marvel créé pour l’occasion, un(e) certain(e) Hunter, fille ou fils Lilith, la mère des démons. Celle-ci a été réveillé par le docteur Faustus d’Hydra. Les Avengers ne pouvant y faire face, le Docteur Strange décide de recruter les Midnight Suns composé de Nico Minoru, Blade, Magik et Ghost Rider pour ressusciter Hunter. C’est donc sous cette forme de combats par équipe de 3 que vous allez devoir progresser dans l’intrigue.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 en 4K HDR et permet de découvrir les 45 premières minutes du jeu. Outre l’intrigue, vous pourrez y voir le gameplay plutôt accessible à base de systèmes de carte pour exécuter des attaques et enchaîner les tours de jeu.

Si vous me permettez un petit avis, le jeu est de prime abord guère attirant. La réalisation fait somme toute old gen – on peut remercier la volonté de l’éditeur et du développeur de sortir le titre également sur Switch. Mais entre l’humour pince sans rire des personnages et le gameplay accessible, on se prend à dérouler l’intrigue en enchaînant les combats.

Marvel’s Midnight Suns est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.