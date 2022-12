Découvrez la première heure de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion jusqu’en 4K HDR

Les fans d’action/RPG et de l’univers Final Fantasy (surtout le VII) devraient sans doute apprécier grandement le remake de ce Crisis Core Final Fantasy VII sorti à l’époque sur PSP.

Je vous propose donc de découvrir la première heure de jeu de cet action/RPG mettant en scène un Soldat 2nde classe nommé Zack dans des évènements se déroulant plusieurs années avant ceux de Final Fantasy VII.

Cette version a évidemment bénéficié de nombreuses améliorations graphiques et sonores. Même le gameplay a été modernisé pour l’occasion pour rendre le jeu plus au goût du jour. Le jeu gagne non seulement en qualité graphique avec des modèles 3D et des textures bien plus détaillés mais aussi un gameplay plus punchy et plus rapide le tout tournant à 60FPS sur la PS5 (et probablement sur la XSX et le PC).

La vidéo ci-dessous a donc été capturé sur PS5 en 4K HDR. L’option HDR sur Youtube n’est peut-être pas encore disponible au moment où j’écris ces lignes vu la vitesse des serveurs de Youtube. Soyez donc patients si vous voulez le voir en HDR.

Bon visionnage !

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sera disponible le 13 décembre 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.