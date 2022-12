Kojima Productions et Sony dévoilent Death Stranding 2

Les rumeurs allaient bon train et les spéculations partaient dans tous les sens concernant l’avenir de Kojima Productions. Les Game Awards 2022 a été l’occasion pour Hideo Kojima d’officialiser certaines choses.

Le prochain projet de Kojima Productions est donc tout simplement la suite de Death Stranding. Pour le moment nommé Death Stranding 2 ou DS2, le jeu devrait probablement reprendre et étendre les divers éléments du premier titre. Là encore, je ne peux que supposer puisque comme à son habitude, Kojima a lâché un premier teaser bien mystérieux. Les fans vont adorer passer du temps à tenter de décrypter tout ça.

Toujours est-il qu’on va retrouver Norman Reedus ainsi que Léa Seydoux et Troy Baker dans cette suite. De nouvelles actrices vont prêter leur image, leur voix et leurs performances. Il s’agit de la japonaise Shioli Kutsuna et de l’américaine Elle Fanning (Maléfique). On va supposer que Kojima nous réserve encore bien des surprises puisque pour le moment, on n’a aucune idée de la date de sortie de cette suite. Si vous voulez mon avis, il faudra certainement attendre au moins 2024 pour le voir.

Kojima a indiqué travailler sur un autre jeu sans donner plus de détails ainsi qu’à des projets extra-gaming. A suivre donc.

Death Stranding 2 (titre provisoire) est prévu sur PS5. Si vous ne l’avez pas encore vu, je vous propose ci-dessous d’admirer la toute première vidéo ci-dessous ainsi que quelques images.