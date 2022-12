Idris Elba rejoint l’univers de Cyberpunk 2077 pour la prochaine extension

Pour ceux qui ont terminé la campagne principale de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED prépare une gross extension pour 2023. Et on aura droit à un nouveau personnage.

Après le breathtaking Keanu Reeves qui incarne Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077, l’équipe de CD Projekt RED a décidé de s’octroyer les services d’une autre star hollywoodienne – britannique en fait – à savoir Idris Elba que vous avez sans doute vu dans Luther, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Sonic The Hedgehog 2, The Suicide Squad ou encore The Dark Tower.

Elba va ainsi incarner un certain Reed, un agent vétéran des Nouveaux Etats-Unis d’Amérique. Cette extension prénommée Phantom Liberty permettra de découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux personnages pour une action qui se déroulera principalement dans le quartier Dogtown.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est prévu uniquement sur PS5, XSX/S et PC. Elle devrait sortir courant 2023. Les joueurs sur PS4/Pro et Xbox One/X en seront pour leurs frais puisqu’ils ne pourront pas en profiter. Dommage.