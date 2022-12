Tekken 8 se montre avec une nouvelle vidéo et de nouvelles images

The Game Awards est toujours l’occasion de voir des vidéos de titres à venir. Bandai Namco a eu plusieurs titres à montrer dont le plus attendu est sans doute Tekken 8.

Si vous attendiez avec impatience de voir ce que donne ce futur Tekken 8 en gameplay, c’est donc l’occasion même si la vidéo ci-dessous reste bien légère sur ce point. Vous pouvez toutefois vous faire une idée avec la galerie d’images qui comprend des captures d’écran tirées du jeu.

La vidéo permet également de découvrir la nouvelle mécanique Heat System qui permet de déclencher des attaques surpuissantes avec des coups spéciaux pour chaque combattant. La plus grande nouveauté de ce Tekken 8 se fera finalement sur le plan esthétique avec une réalisation vraiment nouvelle génération riche en détail et avec des animations familières mais modernisées.

Pour rappel, Tekken 8 est prévu sur PS5, XSX/S et PC et nous fera retrouver un grand nombre de personnages classiques de la saga comme Paul Phoenix, Marshall Law, King ou Jack-8 ainsi que la famille Mishima et Kazama, mais on aura certainement droit à de nouveaux combattants.

Tekken 8 est prévu sur PS5, XSX/S et PC. Aucune date de sortie n’est pour l’instant communiquée mais il est fort probable qu’on puisse y goûter l’an prochain.