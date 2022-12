Premier aperçu du gameplay de The Lords of the Fallen

Fanatiques de Souls-like, certains d’entre vous connaissez sans doute Lords of the Fallen sorti en 2014. Si le jeu était plutôt convaincant, sa réalisation n’était pas vraiment au niveau. Avec The Lords of the Fallen, CI Games et Hexworks relancent cette franchise.

The Lords of the Fallen est donc le reboot du titre de 2014 mais avec une réalisation très largement modernisée. L’équipe d’Hexworks n’a en effet plus à gérer les machines de la précédente génération puisque ce titre est prévu uniquement sur PS5, XSX/S et PC pour 2023.

CI Games et Hexworks ont profité des Game Awards 2022 pour montrer une nouvelle vidéo avec des images tirées du jeu. Autant dire que le visuel particulièrement macabre et glauque devrait en ravir plus d’un.

The Lords of the Fallen tient plus d’un tout nouveau titre que d’un remake/remaster. Ainsi le monde du jeu sera plus de 5 fois plus grand que sur le titre originel. Le jeu regorgera de PNJ et de quêtes à découvrir. Et comme tout Souls-like qui se respecte, les combats nécessiteront une bonne maîtrise.

The Lords of the Fallen est en cours de développement sur PS5, XSX/S et PC et sortira en 2023.