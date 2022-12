Encore plus de jeux PC gratuits sur Amazon Prime Gaming pour ce mois de décembre 2022

Les abonnés Prime Gaming avaient déjà droit à de nombreux jeux pour ce mois de décembre mais il semblerait que cela ne soit pas suffisant puisqu’Amazon a décidé d’ajouter une autre fournée.

Histoire de faire encore plus de cadeaux pour les fêtes de fin d’année, Amazon a décidé d’ajouter d’autres jeux gratuits PC à télécharger pour tous ses abonnés Prime Gaming.

Les abonnés pourront ainsi récupérer les titres PC suivants à partir du 27 décembre prochain :

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Et pour encore plus de cadeaux, Amazon met aussi à disposition des contenus et des packs pour certains titres comme Candy Crush, Candy Crush Soda Saga, Farm Heroes Saga et plus encore.

Il ne vous reste plus qu’à surveiller la page officielle pour récupérer tout ce qui vous attire.