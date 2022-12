EA et Respawn Entertainment dévoilent de nouvelles images et la première vidéo de gameplay de Star Wars Jedi Survivor

Les fans de Star Wars avaient pu découvrir un nouveau héros avec Star Wars Jedi Fallen Order. Respawn remet ça avec une suite qui va nous permettre de continuer à suivre les péripéties du jeune jedi Cal Kestis.

Incarné par Cameron Monaghan, Cal Kestis revient donc pour une nouvelle aventure. L’action se déroule quelques cinq années après les évènements de Jedi Fallen Order. Toujours pourchassé par l’Empire, Cal continue à leur échapper et est toujours accompagné par BD-1 et devra faire équipe avec divers personnages comme le mercenaire Bode Akuna ou encore Cere Junda.

Pour ce nouvel opus, Cal va posséder de nouvelles compétences comme la capacité d’utiliser un câble d’ascension ou celle d’apprivoiser et monter des créatures. De plus, Cal aura de nouvelles postures de combat histoire de varier encore plus les combats.

Contrairement au précédent volet, Star Wars Jedi Survivor ne sortira pas sur les consoles de la génération précédente. Cette fois-ci, l’équipe a décidé de puiser dans les capacités des PS5, XSX/S et PC pour un résultat qu’on espère encore plus impressionnant.

Star Wars Jedi Survivor sortira le 17 mars 2023 sur PS5, XSX/S et PC. Si vous précommandez le jeu, vous saurez droit à un pack cosmétique Survie Jedi inspiré par Obi-Wan Kenobi. Une édition Deluxe est prévue et sa précommande donnera droit à un autre pack cosmétique inspiré par Han Solo, Luke Skywalker et R2-D2.