Batman sera bien dans Suicide Squad Kill the Justice League

Warner Bros Games a un autre titre inspiré par DC Comics à venir. Après Gotham Knights, c’est au tour de Suicide Squad Kill The Justice League de se profiler à l’horizon.

Warner Bros Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son futur Suicide Squad Kill the Justice League en cours de développement chez Rocksteady Studios à qui nous devons de nombreux titres Batman.

Et comme pour boucler la boucle, la dernière vidéo permet de découvrir justement… Batman. Il fera bel et bien partie de Suicide Squad Kill the Justice League sauf qu’il sera l’ennemi. En effet, ce nouveau projet va vous faire incarner Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark. Pourquoi me demanderez-vous ? Tout simplement parce que divers membres de la Justice League sont sous le contrôle de Brainiac et qu’Amanda Waller n’a d’autre choix de créer la Suicide Squad pour tenter de les stopper.

La vidéo ci-dessous permet donc de voir un Batman bien loin de son côté preux chevalier – enfin preux est un bien grand mot même pour lui. On y voit aussi Flash sous contrôle également.

La vidéo nous apprend également la date de sortie prévue. Il va falloir attendre le 26 mai 2023 pour les possesseurs de PS5, XSX/S et PC pour découvrir cette aventure qu’on espère supérieur à un Gotham Knights passable.

Suicide Squad Kill the Justice League est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 26 mai 2023.