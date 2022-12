EA Originals et Koei Tecmo montrent une nouvelle vidéo de gameplay de Wild Hearts

Il y a quelques temps Electronic Arts annonçait l’édition d’un titre de Koei Tecmo via son label EA Originals. Cette fois-ci, l’équipe d’Omega Force semble s’inspirer du succès de la saga de Capcom, Monster Hunter.

En effet, avec Wild Hearts, les joueurs vont se retrouver à jouer les chasseurs de monstres nommés les Kemonos. Ces créatures menacent le monde d’Azuma. En tant que chasseur, il va falloir les combattre seul ou en escouade de 3 et user de vos compétences en combat mais aussi de divers appareils pour entamer leurs barres de vie. Les battre c’est ramener l’équilibre dans le monde.

Pour la sortie, EA Originals prévoit deux éditions dont les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Si vous précommandez l’édition standard, vous aurez droit à un emote et 5 stickers de chat. Les joueurs qui précommanderont l’édition Karakuri auront droit à deux armures complètes, une lanterne Tsukumo et trois emotes.

Wild Hearts est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 17 février 2023.