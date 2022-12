Sega confirme la sortie de Company of Heroes 3 sur PS5 et XSX/S

Les joueurs sur console n’ont pas beaucoup de choix lorsqu’il s’agit de jeux de stratégies surtout temps réel. La confirmation de versions consoles de Company of Heroes 3 devrait en satisfaire plus d’un.

Sega et Relic Entertainment confirment la sortie de ce RTS (stratégie temps réel) pour les possesseurs de PS5 et de XSX/S pour début 2023. Les fans ou les curieux vont donc pouvoir se lancer dans des bataillez inspirés par divers théâtres d’opération lors de la seconde guerre mondiale dont l’Italie et l’Afrique du nord. Le premier permet d’explorer l’Italie avec une carte de campagne dynamique et une approche bac à sable tandis que le second propose une campagne solo plus classique avec une présentation plus narrative.

Pour ces versions consoles, l’équipe de développement a totalement repensé l’interface du jeu pour faciliter le gameplay au pad. Les boutons et la lisibilité de l’interface devraient permettre de pleinement plonger dans ces batailles tactiques.

Company of Heroes 3 sortira sur PS5 et XSX/S le 23 février 2023. En attendant, voici déjà des vidéos et une galerie d’images ci-dessous.