Les fans de Space Marines vont adorer le côté bourrin du futur Warhammer 40000 Space Marine 2

L’univers de Warhammer 40000 a été à maintes reprises été utilisé dans divers jeux vidéo. Ce sera encore le cas pour ce Warhammer 40000 Space Marine 2 qui va proposer de l’action explosive pour les fans de shooter.

Est-ce que 2023 sera l’année Warhammer ? Maintenant qu’on sait qu’Amazon et Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) préparent une série TV avec la licence Warhammer 40000, il est certain qu’on va en bouffer encore plus dans les mois à venir.

Focus Entertainment et Saber Interactive préparent de leur côté Warhammer 40000 Space Marine 2 qui devrait ravir les fans d’action et de cette licence. Une fois encore, on va pouvoir incarner un Space Marine, le lieutenant Titus, devant faire face à des hordes d’ennemis en tous genres dans un shooter à la troisième personne.

A en juger par la vidéo ci-dessous, Warhammer 40000 Space Marine 2 va plonger le joueur au coeur de combats dantesques comme sait si bien le faire Saber Interactive (World War Z).

Puisque cette licence possède une sacrée communauté, Focus Entertainment a d’ores et déjà lancé les précommandes pour l’édition Collector. Celle-ci comprend :

Une statuette en résine et peinte à la main de 21 cm, qui représente le Lieutenant Titus en train d’affronter un Tyranide

de 21 cm, qui représente le en train d’affronter un Tyranide Un livre, à couverture rigide, de 64 pages : “The Art and Making of Warhammer 40,000: Space Marine 2”

Un Steelbook ®

® Le jeu sur la plateforme de votre choix, accompagné du DLC Macragge’s Chosen !

Pour précommander ce collector, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le store de Focus Entertainment.

Warhammer 40000 Space Marine 2 est prévu sur PS5, XSX/S et PC. Aucune date de sortie n’est précisée mais pour sûr probablement courant 2023.