FromSoftware et Bandai Namco annoncent le retour d’une vieille franchise avec Armored Core VI Fires of Rubicon

Les fans de mechas connaissent certainement la saga Armored Core débutée en 1997 sur la première PlayStation. Depuis, les fans ont pu écumer bien des volets avant de voir cette saga disparaître. FromSoftware va le faire revivre en 2023.

FromSoftware et Bandai Namco ont ainsi annoncé Armored core VI Fires of Rubicon pour 2023. 10 ans après le dernier opus nommé Armored Core Verdict Day sur PS3 et Xbox360, FromSoftware va donc relancer sa franchise avec un nouveau titre.

Co-développé par Bandai Namco et FromSoftware, ce nouveau Armored Core VI Fires of Rubicon va reprendre bien des ingrédients des précédents titres en les mettant au goût du jour avec une action plus palpitante. Il sera ainsi possible de se déplacer librement dans un vaste environnement. Evidement, il faudra faire face à nombre d’ennemis dans des combats annoncés comme intenses donnant droit à un système de progression gratifiant. A vous de toujours améliorer votre mecha grâce à de nouvelles pièces.

En attendant d’en savoir plus, voici la première vidéo et une galerie d’images.

Armored Core VI Fires of Rubicon est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour 2023.