Deux premiers moniteurs OLED 240 Hz chez LG

Avant même le CES 2023 qui va débuter le 5 janvier prochain, LG dévoile déjà deux modèles de moniteurs bénéficiant de dalles OLED 240 Hz. Les gamers sur ordinateurs ou sur les consoles nouvelle génération vont aimer.

LG a toujours misé sur la technologie OLED pour ses téléviseurs. Leur qualité n’est plus à présenter. Le constructeur sud-coréen annonce donc l’arrivée des premiers moniteurs avec des dalles OLED 240 Hz idéales pour le gaming. Ce sont deux modèles qui seront proposés, un 27 et un 45 pouces. Avec un temps de réponse inférieur à 0,03 ms GTG, les gamers devraient y trouver leur bonheur.

Le modèle 27 pouces répondant au doux nom de LG UltraGear OLED 27GR95QE présente une résolution de 2560 x 1440 pixels avec une colorimétrie couvrant 98,5% de l’espace DCI-P3. Vous devriez bénéficier d’une qualité d’image exemplaire avec des noirs profonds comme seul l’OLED permet avec une compatibilité HDR10. Ce moniteur bénéficie en plus d’un traitement anti-reflet. Autre point crucial pour les gamers, le LG UltraGear OLED 27GR95QE est compatible VRR aussi bien le Nvidia G-Sync, l’AMD FreeSync Premium et le VESA Adaptive Sync. Si vous possédez la carte graphique adéquate et les jeux le gérant, le VRR évite bien des désagréments comme les déchirures et les saccades pour une expérience plus fluide. Enfin, côté connectique, LG a opté pour deux ports HDMI 2.1 et un port DisplayPort 1.4 ainsi qu’un hub USB 3.0.

L’autre modèle, le LG UltraGear OLED 45GR95QE est un modèle encore plus luxueux. Il reprend toutes les caractéristiques du 27 pouces mais avec une résolution de 3440 x 1440 pixels avec une dalle de 45 pouces incurvé avec une courbure de 800R. Autant dire que pour l’immersion, vous pourrez difficilement faire mieux.

LG n’a pour le moment pas communiqué sur les tarifs qui risquent d’être plutôt sur la tranche haute. Ces deux modèles devraient être lancés en Europe en février 2023.