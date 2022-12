Gearbox Publishing et Gunfire Games annoncent Remnant II

Après un premier volet passable et manquant un peu d’éclat, l’équipe de Gunfire Games remet ça et prépare la suite de son Remnant From the Ashes simplement nommé Remnant II.

Ce shooter à la troisième personne sera édité par Gearbox Publishing et permettre aux fans du premier volet d’explorer de nouveaux biomes truffés de surprises et de dangers. Avec un monde généré de manière dynamique distillant diverses quêtes et une foultitude de butins à trouver, vous allez pouvoir vous lancer une fois de plus en solo ou en escouade jusqu’à trois. A l’instar de titres comme Destiny ou Outriders, vous aurez le choix parmi plusieurs classes et une large variété d’équipements et d’armes pour affronter mille dangers.

Si le premier volet tournait sur les consoles de la précédente génération, cette fois-ci, Gunfire Games a décidé de focaliser ses efforts sur PS5, XSX/S et PC. On peut donc espérer que la réalisation va monter d’un cran. C’est ce que laisse supposer la toute première vidéo dévoilée que nous vous proposons ci-dessous.

Remnant II est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2023.