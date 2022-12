Amazon Games éditera le prochain Tomb Raider

Maintenant que Square Enix a revendu divers studios dont Crystal Dynamics, ceux-ci ont quelques libertés même s’ils appartiennent à l’éditeur Embracer Group. Amazon Games annonce un accord d’édition avec Crystal Dynamics.

La branche jeux vidéos d’Amazon, Amazon Games, a donc officialisé l’accord les liant au studio Crystal Dynamics. Selon cet accord, Amazon Games va aider à développer et éditer le prochain volet multiplateforme de la saga Tomb Raider.

Si on a encore aucune information sur ce que pourrait être ce futur Tomb Raider dont le titre définitif n’est d’ailleurs toujours pas connu, on peut s’attendre à ce qu’il soit destiné aux PS5, XSX/S et PC. En effet, la seule information connue est que le futur Tomb Raider sera développé avec l’Unreal Engine 5 et qu’il s’agira du plus grand et du plus vaste des épisodes de la saga.

Amazon Games continue donc à étoffer sa liste de titres à venir puisque l’éditeur gère déjà Lost Ark, le RPG de Smilegate, New World et travaille avec Bandai Namco Online Inc sur le projet Blue Protocol.

Il va falloir toutefois attendre encore un bon moment pour voir les toutes premières images des nouvelles aventures de Lara. Patience donc…