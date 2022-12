One Piece Odyssey se montre avec une nouvelle bande-annonce

Il reste moins d’un mois avant que les fans de la bande à Luffy reprenne la mer pour de nouvelles aventures avec le futur One Piece Odyssey.

Et pour vous faire patienter, Bandai Namco lâche une toute nouvelle vidéo montrant deux arcs qui rappelleront bien des souvenirs aux fans à savoir Marineford et Dressrosa.

Pour rappel, One Piece Odyssey va embarquer Luffy et ses acolytes sur Memoria, un monde construit à partir des souvenirs de l’équipage du chapeau de paille. Il leur faudra les parcourir afin de pouvoir retrouver leurs pouvoirs.

Après avoir déjà montré Water Seven et Alabasta, c’est donc au tour de deux autres souvenirs de se montrer dans la vidéo que nous vous proposons ci-dessous. Pour rappel, dans l’arc originel de Marineford l’équipage tentait de délivrer le frère de Luffy, Portgas D. Ace. Pour l’arc Dressrosa, l’équipage va devoir tenter de battre Doflamingo et ses hommes. Vous aurez pour cela l’aide de Sabo et Trafalgar Law.

One Piece Odyssey est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC pour le 13 janvier 2023.